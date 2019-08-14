Казань, 15 августа, 2019, 02:43 — ИА Регнум. В Татарии с начала июля — старта «грибного сезона» более 30 человек поступили в больницы после употребления грибов в пищу. 16 случаев зафиксировано в Казани, но в большинстве из них пострадавшие приобрели грибы на улице или у знакомых, а не собирали самостоятельно. Об этом сообщает газета «Республика Татарстан».

Грибы

Издание уточняет, что за сезон прошлого года было зафиксировано 59 случаев отравления. Сезон в Татарии длится с июля до сентября.

Управление Роспотребнадзора по РТ даёт другие данные, отмечая, что на 5 августа 2019 года, в регионе было восемь случаев отравлений грибами, в том числе два случая среди детей, а в 2018 году было 14 отравлений, из которых один ребёнок. В большинстве происшествий причиной стали жареные грибы, которые были собраны лично или куплены в местах несанкционированной торговли.

Напомним, в Нижнекамске в августе 2019 года в больницу с признаками отравления была доставлена местная жительница. 38-летняя горожанка самостоятельно собирала грибы, которые и употребила на ужин, позднее почувствовав недомогание. В целом в Нижнекамске, по словам врачей, сезон для грибников проходит спокойно. А вот за весну 2019 года было зафиксировано три случая отравления, но госпитализация во всех из них не потребовалась.

Ежегодно в стране насчитывается до 1 тыс. отравлений грибами, из которых порядка 30 с летальным исходом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 12 по 21 августа 2019 года проходит декадник профилактики отравлений после «тихой охоты». В нём участвуют все медучреждения.

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