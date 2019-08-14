Тбилиси, 15 августа, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Впервые в истории армянского футбола армянская команда сумела пробиться в четвертый отборочный раунд Лиги Европы.

armsport.am Армянские болельщики

14 августа в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи ереванский «Арарат-Армения» со счетом 2:0 обыграл грузинский «Сабуртало» и по сумме двух встреч (2:3) вышел в следующий раунд Лиги Европы.

Как пишет армянская пресса, в накаленной борьбе армянская команда прошла дальше по квалификации. 11 желтых карточек, стычки на поле, гол из офсайда, пенальти. Этот матч вошел в историю. Ни одна армянская команда еще так далеко не продвигалась вперед.

Теперь команде Вардана Минасяна в последнем раунде Лиги Европы встретится с люксембургским «Дюделанжем». Дальше основной группой этап Лиги Европы.