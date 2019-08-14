Курган, 15 августа, 2019, 00:47 — ИА Регнум. В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники. Женщина жаловалась на невозможность попасть к медикам и неоказание помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

Жительница Кургана сообщила на своей странице в социальной сети, что в регистратуре ей отказали в визите к врачу.

«Прошу карточку к терапевту, фельдшеру или дежурному врачу — к любому, кто живой. А мне говорят: «Нет врачей». Даже дежурного нет, и приёмов вообще нет, и приходите завтра. «Куда делись? В отпусках все?» — спрашиваю. «Нет, кто на пенсию вышел… уволились, разъехались…» — отвечают. Значит, с кадрами стало ещё хуже?», — написала возмущённая курганка.

Женщина обратилась к начальству — к заведующей поликлиники. Та ей выписала направление в рентген-кабинет. Но и здесь пациентке было отказано, так как её не было в списках на приём. Опять пришлось обращаться к заведующей. Выяснилось, что у рентгенологов «якобы нет чего-то крайне необходимого для снимка».

Главный врач поликлиники №2 Кургана Юрий Александров заявил порталу «Область 45», что по данному факту было проведено внутреннее расследование.

«После поступления сигнала об этом, мы собрали планёрку. Частично, к сожалению, информация о нарушении подтвердилась. Лицо, которое было ответственно за приём пациентки в рентген-кабинете, лаборант, после нашей беседы принял решение уволиться по собственному желанию», — заявил руководитель медучреждения.

Ситуация с увольнением из поликлиники специалиста, где «нет врачей» вызвала негативную реакцию курганцев.

«Кто теперь работать будет на этом месте? Теперь, даже при появлении плёнки, ремонте аппаратуры, работать будет некому. Прям низкий поклон за разгон кадров в больничке!», — негодует одна из комментаторов инцидента.

Напомним, по данным Минздрава России, в Курганской области обеспеченность медицинскими кадрами одна из самых низких в стране — 24 медика на 10 тыс. жителей.