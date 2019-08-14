Рига, 15 августа, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Латвийский оператор распределительных сетей, компания AST 14 августа официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговле ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.

Simon Koopmann ЛЭП

В Литве уже отреагировали на решение, считая, что Латвия далее будет перепродавать эту электроэнергию в том числе и в Литву, в обход закона, запрещающего попадание в Литву электроэнергии с БелАЭС, поскольку формально это электричество будет уже латвийским и свободно попадать на единую биржу Прибалтики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее торговля электроэнергией с третьими странами в Прибалтике осуществлялась только из Литвы. Такое решение все операторы распределительных сетей Прибалтики приняли ещё с 2013 года. Латвия, таким образом, приняла решение выйти из этого договора и торговать самостоятельно.

То, что у Латвии с Белоруссией нет соединений не является технической помехой, поскольку Литва не может запретить транзит электроэнергии из Белоруссии в Латвию по территории Литвы, что гарантируют международные договоры, в том числе и правила ЕС. Такая торговля будет осуществляться минимум пять лет, до 2025 года (включительно), когда Прибалтика решила покинуть постсоветскую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ и синхронизировать работу своих сетей с европейскими континентальными сетями.

«Несмотря на то, что на уровне министерств было принято решение продолжать консультации, правительство Латвии приняло это политическое решение», — заявило министерство энергетики Литвы, подчёркивая, что латвийская сторона не уведомила Литву, и для Литвы такое решение стало сюрпризом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве на законодательном уровне БелАЭС признана «угрозой национальной безопасности» и действует запрет покупки электроэнергии с БелАЭС, однако в экспертном сообществе считают, что эта мера не будет эффективной, если вслед за Литвой аналогичный закон не примет Латвия, через которую электроэнергия с БелАЭС может поступать и в Литву.