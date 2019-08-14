«Не обсуждается» — сепаратисты Южного Йемена не отдадут контроль над Аденом
Аден, Йемен, 14 августа, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Сепаратисты Южного Йемена не намерены отдавать контроль над Аденом в руки «правительственной коалиции», 14 августа передаёт агентство Reuters.
Brian Harrington Spier
Аден
«Отказ от контроля над Аденом… не обсуждается», — заявил представитель «Южного переходного совета» Салех Альноуд.
По словам представителя группировки, сепаратисты сохраняют контроль над Аденом «для поддержания стабильности».
Читайте также: ОАЭ и саудиты призвали сепаратистов Южного Йемена к переговорам