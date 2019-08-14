Аден, Йемен, 14 августа, 2019, 23:53 — ИА Регнум. Сепаратисты Южного Йемена не намерены отдавать контроль над Аденом в руки «правительственной коалиции», 14 августа передаёт агентство Reuters.

Brian Harrington Spier Аден

«Отказ от контроля над Аденом… не обсуждается» , — заявил представитель «Южного переходного совета» Салех Альноуд.

По словам представителя группировки, сепаратисты сохраняют контроль над Аденом «для поддержания стабильности».

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