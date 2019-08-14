Ford вводит «расширенные гарантии» для 560 000 автомобилей Focus и Fiesta
Детройт, США, 14 августа, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Компания Ford Motor объявила о введении «расширенных гарантий» на сцепление 560 000 автомобилей Focus и Fiesta в США и Канаде, 14 августа передаёт агентство Reuters.
Автомобиль Ford Focus
Действие связано с сообщениями о проблемах с автоматической коробкой передач DPS6 у моделей 2014−2016 годов.
Компания обещает компенсировать клиентам все затраты на ремонт и обновление программного обеспечения.
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