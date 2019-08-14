Панама, 14 августа, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Панамский канал не будет блокировать танкеры Венесуэлы, несмотря на санкции и давление правительства США, 14 августа передаёт агентство Reuters.

The Photographer Танкер

Глава администрации Панамского канала Хорхе Кихано заявил журналистам, что у кораблей из Венесуэлы не будет никаких проблем с проходом водной артерии при соблюдении всех правил.

«Мы подписали договор о нейтралитете, также подписанный Соединенными Штатами. Мы продолжим выполнять это обязательство» , — заявил Кихано.

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