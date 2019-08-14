Киев, 14 августа, 2019, 23:24 — ИА Регнум. На центральном железнодорожном вокзале Киева вечером 14 августа проводится эвакуация пассажиров после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, передают украинские СМИ.

Tourister.ru Центральный железнодорожный вокзал Киева

По информации телеканала «Громадське», людей выводят через подземный переход на Южный вокзал. При этом поезда пока следуют в соответствии с расписанием.

Руководитель пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага подтвердила УНН, что сообщение об угрозе поступило в правоохранительные органы.

К месту прибыли сотрудники экстренных служб, подробности инцидента уточняются.