Ижевск, 14 августа, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Делегации Госкорпорации ВЭБ. РФ, которую возглавил Игорь Шувалов, представили проект модернизации парка электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс» («ИжГЭТ»). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии.

Ижгэт.рф Ижевский троллейбус

По словам директора муниципального предприятия Андрея Батова, необходимо обновить 120−135 трамваев и приобрести 160 троллейбусов. Кроме того, необходим капитальный ремонт 75 км пути. На эти цели необходимо привлечь около 13 млрд рублей.

Он уточнил, что ВЭБ. РФ может принять участие в структурировании сделки и принять непосредственное участие в концессионном соглашении по МУП.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае глава Удмуртии Александр Бречалов говорил о перспективах слияния МУП «ИжГЭТ» и частного перевозчика АО «ИПОПАТ». Он уточнил, что в этом случае планируется аудит трамвайно-троллейбусной транспортной сети и привлечение инвестиций на обновление подвижного состава.