Киев, 14 августа, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника. Обоих подозревают в получении взятки, сообщает сегодня, 14 августа, пресс-служба НАБУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

Утверждается, что Грымчак и его помощник требовали от представителя некоего юридического лица $1,1 млн за то, чтобы осуществить влияние на «принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства».

Когда оба коррупционера получили часть средств в размере $480 тыс., они были взяты с поличным.

Расследование продолжается.