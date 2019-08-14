Москва, 14 августа, 2019, 22:56 — ИА Регнум. В Москве мужчина запер свою дочь в автомобиле, который он оставил на парковке, после чего ушел по своим делам, но затем забыл, где оставил автомобиль. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

MabelAmber Ребенок в машине

Когда мужчина вернулся в то место, в котором, как ему казалось, он оставил автомобиль, и не увидел его, то сообщил об угоне.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчина сообщил им, что в машине он оставил свою несовершеннолетнюю дочь.

Полицейские детально опросили мужчину, и в ходе опроса стало понятно, что он просто забыл, в каком именно месте он оставил автомобиль.