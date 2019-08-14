Вашингтон, 14 августа, 2019, 22:45 — ИА Регнум. В США диетологи решили не включать рекомендации избегать продуктов с высоким содержанием холестерина в Национальное руководство США по здоровому питанию (Dietary Guidelines for Americans). Об этом пишет центральная американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Куриные яйца

Данное руководство должно выйти в 2021 году. Его составители решили, что рекомендации о необходимости ограничивать потребление продуктов с высоким содержанием холестерина, таких как куриные яйца, следует исключить.

Дело в том, что последние исследования показывают, что содержащийся в пище холестерин практически не оказывает значительного влияния на возникновение нарушений липидного обмена, который, в свою очередь, приводит к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов.

Выяснилось, что практически весь холестерин, который находится в организме человека, вырабатывается им самим.

Но в США антихолестериновая пропаганда идёт уже около 60 лет. Более того, во многих развитых странах также идет навязывание антихолестеринового рациона питания. Рынок антихолестериновых препаратов также является весьма объемным.