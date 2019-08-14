Фатеж, Курская область, 14 августа, 2019, 22:33 — ИА Регнум. В Курской области строительство свинокомплексов в Фатежском и Поныровском районах на территориях компании «Мираторг» продолжилось, несмотря на объявленный ранее запрет. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба областной администрации.

Bernhard_Staerck Свиноферма

О том, что на площадках продолжает работать строительная техника, сообщили местные жители. Эту информацию подтвердили лично побывавшие на объекте чиновники. За бдительность курян поблагодарили и попросили сообщать о таких фактах и впредь. «Замороженные» площадки каждые несколько дней будут снимать с воздуха, чтобы контролировать ситуацию.

Виновных ответственных лиц компании «Мираторг» администрация Курской области пообещала оштрафовать, как и подрядчика. Государственная инспекция регионального строительного надзора уже направила соответствующие уведомления. Застройщику грозит штраф до 300 тысяч рублей, от 500 тысяч до миллиона рублей — для подрядчика. Точная сумма пока не определена.