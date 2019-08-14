Нижний Новгород, 14 августа, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Нижний Новгород в августе посетят делегации Литвы и Республики Кот-Д'Ивуар, в сентябре и октябре состоятся «Дни культуры Хорватии» и «Дни Кубы». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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В состав литовской делегации, которая прибудет уже на следующей неделе войдут советник по культуре Посольства Литвы Инга Видугирите и советско-литовский актер Юозас Будрайтис, который представит фотовыставку «Мой Париж».

Делегация мэров городов Республики Кот-Д'Ивуар в конце августа планирует обсудить с нижегородскими коллегами развития взаимодействия в сферах муниципального управления, экономики, промышленности, сельского хозяйства, экологии, культуры и молодежной политики.

По словам губернатора Глеба Никитина, в рамках «Дней хорватской культуры» состоится фотовыставка «Классики хорватской фотографии» и фестиваль Загребской школы анимации. Он отметил, что такие мероприятия не только позволяют налаживать деловые связи, но и познакомиться с культурой стран.