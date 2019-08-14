Лондон, 14 августа, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Солист британской группы The Prodigy Кит Флинт перед смертью имел долги и невыплаченные налоги на общую сумму 7,3 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Sc0RcH Кит Флинт (слева)

Согласно официальным данным, состояние Флинта, оставшееся после его смерти, сократилось с 11,6 млн до 4,3 млн фунтов стерлингов. По информации издания, средства были направлены на урегулирование всех долгов артиста.

Сообщается также, что несмотря на финансовые трудности, Флинт заработал около 1,5 млн фунтов стерлингов на музыкальной деятельности The Prodigy за последние два года.

Ранее в одном из интервью Флинт рассказывал, что «ни на что не копит» деньги. «Я сразу всё обналичиваю. У меня всегда было это чувство, что когда мне надоест, я убью себя», — заявлял он.

Напомним, 49-летний фронтмен The Prodigy был найден мёртвым 4 марта 2019 года в своём доме в Данмоу в графстве Эссекс в Великобритании. Участники группы сообщили, что Флинт покончил жизнь самоубийством. Позднее эта информация была подтверждена следствием.

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