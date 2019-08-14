Дамаск, 14 августа, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Террористы сбили истребитель-бомбардировщик Су-22 военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Идлиб. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают сирийские СМИ.

Avia.pro Истребитель-бомбардировщик Су-22

Су-22 был сбит над северной частью провинции Хама во время нанесения ударов по окрестностям Хан-Шейхуна, расположенного на юге провинции Идлиб.

По предварительным данным, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Известно, что пилот успел катапультироваться. Исламисты утверждают, что взяли его в плен, но доказательств этому они не предоставили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законные власти Сирии в начале августа объявили о возобновлении авиаударов по позициям террористов в Идлибе, так как они не собираются соблюдать режим перемирия.