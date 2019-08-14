Белоярский, Свердловская область, 14 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Двойной наезд автомобилистки на девушек-подростков в Белоярском (Свердловская область) мог произойти случайно. Об этом ещё в апреле, после произошедшего, заявил муж женщины-водителя, которую в ближайшее время будут судить, передает Е1.

По словам мужчины, автомобилистка заявляет, что она наехала второй раз случайно. По какой-то причины пострадавшая девушка так и оставалась лежать на проезжей части, и её мог переехать любой автомобиль, считает супруг.

«Я не знаю, почему они ее не оттащили на обочину» , — говорил тогда муж подследственной.

После аварии ранее работавший в ГИБДД мужчина прибыл к месту происшествия, утверждают СМИ.

Напомним, суд должен решить судьбу автомобилистки, которая дважды переехала двух девушек-подростков в Белоярском, пребывая в нетрезвом виде. Девушки получили травмы, в том числе тяжёлые.