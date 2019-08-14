Москва, 14 августа, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Украинские школьники, изучавшие русский язык владеют украинским намного лучше, чем те, кто был лишён такой возможности. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Политолог рассказал, что в Киеве и Киевской области проводили эксперимент, кто лучше пишет сочинения на украинском: те, кто учит только украинский или те классы, где параллельно изучали русский. Эксперимент показал, что украинский язык гораздо лучше знают те, кто обучался на двух языках.

«Потому что они и там, и там себя обогащали. А запретив русский язык создают ситуацию, когда люди не знают ни одного языка, потому что в быту они общаются на русском, который никогда не изучали», — отметил эксперт.

Эксперт также напомнил, что представители украинских элит отдают своих детей в частные школы, где их в совершенстве учат владеть русским языком.

«А народу они пытаются запретить. В этом и разница. Свой народ растят безграмотным», — отметил Корнилов.