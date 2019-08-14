Ростов-на-Дону, 14 августа, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Расходы семьи руководителя ПАО «МРСК Юга» могут заинтересовать прокуратуру Ростовской области. Депутатский запрос в надзорное ведомство направил депутат Законодательного собрания региона Дмитрий Величко («Партия Роста»).

Rost.ru Дмитрий Величко

Просьба о поверке расходов семьи гендиректора компании Бориса Эбзеева основана на появившейся в ряде массмедиа информации о том, что в собственности у несовершеннолетнего сына руководителя якобы числится недвижимость, стоимость которой исчисляется сотнями миллионов рублей. При этом информации о каком-либо бизнесе членов семьи Эбзеева нет.

Народный избранник сомневается в получении указанных в статье интернет-издания «Блокнот-Ростов» средств.