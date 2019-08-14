Мехико, 14 августа, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что против его предшественника, Энрике Пенья Ньето, не ведется расследований по делам о коррупции, 14 августа передает агентство Reuters.

ProtoplasmaKid Андрес Мануэль Лопес

Президент Мексики ответил отрицательно на соответствующий вопрос журналистов в ходе пресс-конференции в Мехико.

Ранее по распоряжению суда в Мексике был арестован Росарио Роблес, служивший министром социального развития при бывшем президенте Энрике Пенья Ньето.

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