Москва, 14 августа, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Министерство просвещения России готово рассмотреть инициативу о введении в школах факультативных занятий по киберспорту. Об этом 14 августа сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минпросвещения обратили внимание, что многие образовательные элементы в российских школах уже содержат в себе различные инициативы в сфере информационных технологий и программирования, но ведомство готово детальнее ознакомиться с предложениями Института развития интернета (ИРИ) в случае их поступления.

При этом в министерстве подчеркнули необходимость уделять особое внимание вопросам безопасности и здоровья детей в ситуациях, «когда речь заходит о различных гаджетах и их влиянии на подростковый организм».

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что Институт развития интернета обратился к Министерству просвещения с предложением ввести в качестве эксперимента факультативные занятия по киберспорту в школах на период с 2020 по 2025 год.