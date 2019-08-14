Ташкент, 14 августа, 2019, 21:54 — ИА Регнум. В Узбекистане начинается приватизация земли, не являющейся сельскохозяйственными угодьями, сообщает 14 августа Синьхуа со ссылкой на соответствующий закон, подписанный на днях президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.

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Выкуп как основание приватизации земельного участка допускается при нахождении земли в постоянном пользовании, пожизненно наследуемом владении или продаже через интернет-аукцион.

Приватизация участков земли допускается только резидентами — гражданами Узбекистана и юридическими лицами при условии, что на участке не расположены месторождения полезных ископаемых и стратегические объекты государственной собственности.

Также не подлежат приватизации земельные объекты природоохранного, рекреационного, оздоровительного и историко-культурного назначения.

Сообщается, что подписанный президентом закон вступает в силу 1 марта 2020 года.