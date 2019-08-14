Москва, 14 августа, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Cотрудник московской полиции подозревается в вымогательстве у женщины денежных средств за непривлечение её к уголовной ответственности. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе столичного управления МВД России по городу.

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Как уточняется, факт вымогательства средств у гражданки оперуполномоченным ОМВД по Красносельскому району был установлен сотрудниками подразделения собственной безопасности в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Собранные в рамках расследования материалы были переданы в следственные органы, которыми по данному факту принято процессуальное решение, отметили в МВД.

Сообщается, что старший лейтенант полиции будет уволен из органов по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители «будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

По информации телеканала «Рен ТВ», инцидент произошел ещё 1 августа. 25-летний оперуполномоченный применил насилие в отношении 39-летней жительницы Москвы возле дома на улице Маршала Новикова. Сотрудник полиции заковал женщину в наручники и увёз её на автомобиле Honda, а затем потребовал передать ему 400 тысяч рублей. Пострадавшая позднее обратилась в правоохранительные органы, а 13 августа оперуполномоченный был задержан.