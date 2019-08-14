Гонконг, Китай, 14 августа, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Представители протестного движения Гонконга принесли извинения за двухдневную блокаду аэропорта и произошедшие 13 августа беспорядки в воздушной гавани, 14 августа передаёт агентство Reuters.

Studio Incendo Демонстранты в аэропорту Гонконга

Несколько десятков демонстрантов провели акцию в главном терминале аэропорта Гонконга с плакатами «Мы глубоко сожалеем о том, что произошло вчера».

Также извинения за произошедшие беспорядки были озвучены в каналы протестного движения в Telegram.

В настоящий момент главный терминал, в котором ещё вчера происходили стычки с полицией, очищен от мусора и крови, со стен сняты антиправительственные плакаты.

Аэропорт Гонконга, который два дня блокировался тысячами демонстрантов, принимает рейсы в обычном режиме со второй половины дня 14 августа.

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