Ростов-на-Дону, 14 августа, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Огонь, полыхавший на улице Пойменной в Ростове-на-Дону, потушен. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пресс-служба МЧС Возгорание камыша

«В 20:30 загорание сухой растительности ликвидировано», — уточнили в ведомстве, добавив, что площадь пожара составила 0,2 гектара.

ИА REGNUM ранее сообщало, что возгорание на левом берегу реки Дон произошло днём 14 августа. Очевидцы сообщали о том, что за торговым центром «Мегамаг» загорелся камыш. К месту пожара было направлено более 30 человек и около десяти единиц спецтехники.

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