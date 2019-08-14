Париж, 14 августа, 2019, 21:17 — ИА Регнум. Во Франции таможенная служба перехватила более тонны кокаина в порту города Гавр на севере страны. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает министр государственной службы и государственного бюджета Франции Жеральд Дарманен.

Наркотики

Крупная партия кокаина была обнаружена в ночь на 14 августа в одном из портовых терминалов Гавра. Груз был замаскирован под пальмовую сердцевину, но среди мешков с этим товаром было 15 джутовых мешков, заполненных кокаином.

Уже установлено, что наркотики прибыли в Гавр из Эквадора транзитом через Антверпен (Бельгия). Общий вес партии — 1,066 тонны. Партия оценивается в 74 млн евро.