Тверь, 14 августа, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Подготовку школ к новому учебному году в каждом конкретном муниципалитете Тверской области проконтролируют сотрудники региональных министерства образования и министерства по делам территориальных образований. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Руденя на селекторном совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципалитетов Тверской области 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Для обеспечения самого строгого и объективного контроля при приёмке поручаю закрепить за каждым муниципалитетом конкретных сотрудников министерства образования и министерства по делам территориальных образований, которые должны совершить полный объезд территорий и провести мониторинг готовности объектов», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Как отмечалось на совещании, всего в регионе числится 428 дошкольных, 450 общеобразовательных, 71 учреждение дополнительного образования. Основная часть учебных заведений на данный момент уже прошли приёмку, остальные завершают подготовку к учебному году. В 2019 году на обновление материально-технической базы школ было выделено 296,8 млн рублей, на эти деньги в 153 школах провели различные ремонтные работы. На благоустройство территорий и ремонт детских садов направлено 42,6 млн рублей. Глава региона подчеркнул: качество работ должно находиться под контролем глав муниципалитетов.

Ещё один вопрос — работа по ликвидации второй смены в тверских школах. В этом году в пяти школах Твери, Калининского и Конаковского районов планируется открыть 182 дополнительных места, на эти цели было направлено почти 10 млн рублей. На обеспечение безопасности учебных заведений было выделено 25,4 млн рублей: в 35 учебных заведениях проводятся работы по установке систем видеонаблюдения, замене автоматических пожарных сигнализаций, установке ограждений.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования Глава региона обратил внимание: в районе школ должно быть обеспечено наличие пешеходных переходов, дорожных знаков, искусственных неровностей, своевременное обновление разметки. 10,7 тыс. школьников, которые живут в селах, будут ездить в школы на специальных автобусов — таких в регионе 431. Губернатор поручил проверить состояние каждого автобуса, выходящего на маршруты и обеспечить его техническую готовность к работе в течение всего учебного года. Также обсуждались вопросы, связанные с организацией питания школьников и воспитанников детских садов, работа медицинских кабинетов при учреждениях образованиях.