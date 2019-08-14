Варшава, 14 августа, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Власти Польши намереваются поднять тарифы на транзит российского газа через польскую территорию. Об этом сегодня, 14 августа, заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его словам, Польша ежегодно прокачивает в Германию примерно 30 млрд кубометров газа по своему участку газопровода «Ямал-Европа». Но за такие объемы Польша получает примерно 21 млн злотых ($5,4 млн).

В Польше считают, что это слишком мало.

«Сейчас огромное количество газа передаётся через Польшу, фактически говоря, забесплатно, так не должно происходить», — сказал Наимский.

Напомним, что действующий контракт на транзит российского газа через территорию Польши завершается в мае 2020 года.

Варшава уже заявила, что после окончания контракта допустит в свою трубу только ту компанию, которая будет соответствовать «европейским процедурам». То есть мощность трубы на участке Польши нужно будет бронировать на аукционе.