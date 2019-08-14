Челябинск, 14 августа, 2019, 21:01 — ИА Регнум. На территории Челябинской области аналоговое телевидение будет отключено 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Льготные категории граждан получат компенсации за приобретённое цифровое оборудование, но в размере не более тысячи рублей. Прии этом те льготники, которые живут вне зоны приёма цифрового сигнала, смогут получить выплату за купленное спутниковое оборудование, но не более 6 500 рублей. В правительстве области отмечают, что мерами такой поддержки воспользовались уже 1063 челябинских семьи.

Помощь в установке оборудования челябинцам оказывают 1975 волонтёров. Каждая заявка отрабатывается не дольше пяти рабочих дней, а помощь является бесплатной.

Отметим, ранее перейти на цифровое ТВ в регионе планировали с 3 июня. Но позднее срок был перенесён.