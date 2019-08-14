Москва, 14 августа, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Возможное решение США о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не было бы фатальным для неё и могло бы послужить толчком для реформирования организации, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

Wto.org ВТО

«Для самой организации потеря одного крупного игрока всё-таки не является фатальной», — приводит его слова ТАСС.

Глава Минэкономразвития отметил, что выход США из ВТО неизбежно повлечёт серьёзное изменение конфигурации групп интересов и «тактических союзов» внутри организации. Это, по его мнению, даст толчок к реформированию ВТО и совершенствованию правил «по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике».

Вместе с тем Орешкин констатировал, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из ВТО выглядят скорее как переговорные приёмы, имеющие целью оказать давление на торговых партнёров.

Реально эффективной альтернативы ВТО на сегодняшний день нет, и потому смысла отказываться от этого института нет даже для таких крупных участников международной торговли, как США, заключил российский министр.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон может выйти из Всемирной торговой организации, «если это потребуется». В Кремле после этого заявили, что существование ВТО как системообразующей экономической организации «после выхода крупнейшей экономики земного шара из неё будет под большим вопросом».