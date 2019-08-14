Берлин, 14 августа, 2019, 20:15 — ИА Регнум. «Дурные предзнаменования оказались правдивыми. Немецкая экономика пережила спад на 0,1% во втором триместе года по сравнению с предыдущим периодом, сообщило в эту среду Федеральное статистическое управление (Destatis), — пишет испанское издание La Vanguardia. — По отношению к тому же триместру 2018 года рост был нулевым. Это уменьшение объема ВВП, второе за последний год, воскресило призрак рецессии в Германии, которая с трудом избежала этого в конце 2018-го. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал в зоне евро, которую может увлечь за собой европейский локомотив на фоне воцарившейся неопределенности».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кайзерин

Торговая война, резкий выход из ЕС Соединенного Королевства — страны, экономика которой тоже идет на спад, — тяжелая ситуация в автомобильном производстве, нестабильность в Италии… Количество «фронтов» увеличивается, и экономики истощили запас роста, вытянувший их из последнего кризиса. «Внешний сектор не позволил подняться показателю экономического роста, потому что экспорт сократился больше, чем импорт, по сравнению с предыдущим триместорм», — объяснили в Destatis.

Создавшееся положение вынуждает канцлера Германии Ангелу Меркель воспользоваться планом стимулирования, который она всегда отвергала. Главной «мантрой» при этом является бюджетно-финансовая дисциплина. «Мы будем реагировать в зависимости от ситуации», — прокомментировал сообщение о риске рецессии глава Института макроэкономики и экономических исследований Себастьян Дуллиен.