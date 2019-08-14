Тбилиси, 14 августа, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Министерство Грузии реструктуризирует долги грузинских телекомпаний перед государственным бюджетом и распишет им графики погашения задолженностей, но с условием, что они выплатят налоги за текущий месяц и больше долгов набирать не будут. Об этом заявил министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани.

Mof.ge Иване Мачавариани

Он назвал три телекомпании, которые задолжали бюджету, и суммы, которые тем предстоит погасить. Первое место заняла телекомпания «Рустави 2», размер задолженностей которой достигает 28 миллионов лари. Затем идет телекомпания «Имеди», за которой числится неуплата 19 миллионов лари, а на третьем месте — ныне входящая в холдинг «Имеди» телекомпания «Маэстро» с ее задолженностью в 8 млн лари.

На предложение министра финансов тут же откликнулся генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия, который выразил готовность к переговорам с министром по вопросам реструктуризации долгов.

«Министр финансов предложил, чтобы мы представили график погашения налоговых задолженностей. Ясно, что быстро погасить эти долги не удастся. Мы собираемся в ближайшие дни начать переговоры с министерством, службой доходов и найти самый эффективный путь, который позволит телекомпании продолжить функционирование», — заявил Паата Салия.

Оппозиция в лице соратников экс-президента Саакашвили расценила это предложение министра финансов как стремление списать долги прежде всего контролируемой властями телекомпании «Имеди», как считает председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе.

«Предложение министра финансов в действительности означает прощение бюджетных долгов. Но главное здесь не «Рустави 2», у которой долги накопились из-за репрессий со стороны правительства, а в неожиданно сорванной завесе с другой тайны: оказывается, у холдинга «Имеди» (ТВ «Имеди» и «Маэстро») долги перед бюджетом составляют 27 миллионов лари (примерно столько же, сколько у «Рустави»). Цель правительства — списание именно этой задолженности, а что касается «Рустави 2», она и без того обречена на удушение, что видно и невооруженным глазом», — написал Гоциридзе на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат уверен, что настанет время, когда уже телекомпания «Рустави 2» будет вести спор с властями за возмещение нанесенного ущерба.

Как известно, контролируемая соратниками экс-президента Саакашвили телекомпания «Рустави 2» после решения ЕСПЧ по иску бывших владельцев телеканала перешла в собственность нового владельца — Кибара Халваши. ЕСПЧ не нашел никаких нарушений европейских конвенций в решениях всех трех инстанций грузинского правосудия, признавших, что правительство Саакашвили в свое время незаконно заставило Халваши уступить свои доли в этой телекомпании. Восстановленный в правах нынешний владелец сместил Нику Гварамия с поста генерального директора «Рустави 2», а вместо него назначил своего адвоката Паату Салия. Недавно Халваши заявил о намерении продажи своей 100% доли в «Рустави 2» новому владельцу на основании открытого конкурса, но подчеркнул, что Михаила Саакашвили и его соратников в числе претендентов рассматривать не собирается.