Рига, 14 августа, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Порты Латвии по итогам января-июня 2019 года сократили объемы перевалки грузов на 0,2%, достигнув отметки 32,37 млн тонн. Такие данные представило министерство сообщения Латвии.

Anonīms Рижский порт

Ухудшение показателей зафиксировано по перевалке наливных грузов — падение на 11,2%, до 6,68 млн тонн, зерна — на 11,7%, до 2,33 млн тонн, удобрений — на 15,9%, до 1,16 млн тонн.

При этом портам Латвии удалось увеличить на 4,6% перевалку контейнерных грузов, до 240,1 тыс., а также нарастить перевалку угля на 3,8%, до 9,8 млн тонн.

Лидером по объему грузооборота среди портов является Клайпеда — на нее приходится 23,7 млн тонн грузов. За первое полугодие порт сумел нарастить объем обработанных товаров на 6,7%, несмотря на четырехпроцентный спад перевалки нефтепродуктов.

Грузооборот Рижского свободного порта за январь-июнь 2019 года упал на 8,3% и составил 16,15 млн тонн. Показатели Лиепаи с начала года также падают — снижение объемов составило 5,5%, до 3,65 млн тонн. Вентспилс нарастил грузооборот на 15,4%, до 11,54 млн тонн.

Напомним, что грузооборот морских портов России за семь месяцев 2019 года составил 483,4 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сегодня в России не хватает мощностей для перевалки ряда номенклатур, в том числе угля. Угольные терминалы на Балтике работают на пределе возможностей, в частности «Ростерминалуголь», крупнейший в европейской части России. Аналогичным образом обстоит ситуация с зерном и минеральными удобрениями.