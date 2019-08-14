Москва, 14 августа, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Украинские политики, запрещающие использовать русский язык населению страны, стараются обучить ему своих детей. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Mirmam.info Русский язык

«Для плебса, народа, биомассы, как любят говорить украинские политики, спускают запреты на русский язык. Так вот своим детишкам нет, вы же знаете в дорогущих частных школах большой спрос на преподавателей русского языка. Они понимают, что это им нужно, что это им понадобиться в жизни», — заявил Корнилов.

Он привёл в качестве примера разговаривающего на русском языке сына экс-президента Петра Порошенко.