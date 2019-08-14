Москва, 14 августа, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы планируют пригласить представителей новостных агрегаторов, чтобы обсудить выход фейковых материалов в список самых популярных новостей. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Ранее в «топах» оказалась новость о том, что замглавы комитета Госдумы по экономической политике Альфия Когогина («Единая Россия») обратилась в Минтранс с предложением запретить эксплуатацию старых автомобилей. Затем Исаев заявил, что фракция выступает категорически против таких нововведений — такую позицию также поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Вопреки уже озвученной позиции Госдумы и фракции «Единая Россия» в средствах массовой информации продолжает тиражироваться заявление Когогиной с формулировкой о якобы необходимости запрета езды на старых автомобилях. Фракция с учетом мнения председателя Госдумы уже высказала в СМИ свою позицию: мы категорически против подобных запретов для частных лиц», — подчеркнул Исаев.

Однако, по его словам, в «топах» новостных и поисковых агрегаторов до сих пор продолжает висеть заголовок о том, что депутаты предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей.

«Это выглядит более чем странно. В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это делают. Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания социально-политической ситуации. Если это не так, хотелось бы верить, что они поправят свои заголовки и объяснят людям еще раз, что Госдума никогда не поддержит решения, которые ущемляют права и интересы граждан», — заявил Исаев.