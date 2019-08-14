Челябинск, 14 августа, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Муниципалитеты Челябинской области в 2019 году получили на дорожные работы денег в два раза больше, чем в 2018-м. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Gubernator74.ru Муниципалитетам в два раза увеличели финансирование на дорожные работы

На ремонт дорог местного значения из облбюджета направили дополнительно 500 млн рублей. Плюс к этому четыре муниципалитета получили 152 млн рублей на подготовку дорог к общероссийскому Бажовскому фестивалю, а также к спортивным областным играм «Золотой колос».

Кроме того, с помощью федеральной субсидии в Октябрьском и Чесменском районах построят три дороги за 560 млн рублей. А семь муниципалитетов получили в августе из облбюджета дополнительные средства на общую сумму 185,2 млн.