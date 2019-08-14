Великий Новгород, 14 августа, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург) в 2020 году начнёт реализацию проекта «Кремли России». Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородском музее-заповеднике, где сегодня, 14 августа, состоялась презентация проекта.

ILPO HEIKKILA Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

Его цель — показать роль кремлей в становлении российской государственности. Все кремли, где есть музеи, намерены объединить в одну цифровую коллекцию и рассмотреть с разных аспектов: как центры религиозной, общественно-политической и военной жизни.

«Кремль — это настолько ёмкое понятие: и не место, и не крепость, а нечто особенное. И мы через документы попытаемся собрать всё это воедино и дать собственное определение, которое позволит многоаспектно изучать кремли дальше», — пояснила директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки Елена Жабко.

По её словам, на первоначальном этапе будут созданы коллекции по Новгородскому, Казанскому, Московскому, Тульскому и Рязанскому кремлям, возможно — по Тобольскому.

Напомним, Новгородский кремль (Детинец) как часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое летописное упоминание о Новгородском кремле относится к 1044 году.

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