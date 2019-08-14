Пятигорск, Ставропольский край, 14 августа, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Представители молодежи Южной Осетии принимают участие в работе Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук», сообщило 13 августа югоосетинское агентство «Рес».

Grozmer.ru/ Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук»

Участниками смены стали около тысячи человек из семи регионов Северо-Кавказского округа и Южной Осетии, которые представят экспертам свои проекты в сферах туризма, бизнеса, IT-технологий. Участники лагеря смогут посетить различные занятия, проводимые федеральными и региональными специалистами. На форумные площадки приглашены также работодатели — представители крупных федеральных и региональных компаний.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За время работы форума в нем приняли участие около 20 тысяч человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители молодежи из Южной Осетии прибыли во Владикавказ, где 12 августа стартовала международная летняя проектная школа «Зонд». Школа организована в детском технопарке «Кванториум-15». В «Кванториум-15» прибыли представители Северной и Южной Осетии, Камеруна, Кот д’Ивуара, Франции: всего более 200 молодых людей от 12 до 25 лет, которые будут работать над реальными проектами в сфере туризма. Проектная школа «Зонд» будет работать до 24 августа.