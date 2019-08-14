Кишинёв, 14 августа, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что без восстановления хороших отношений с Россией Молдавия не сможет добиться урегулирования отношений с Приднестровьем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Молдавии Игоря Додона, об этом Штайнмайер сказал Додону в телефонном разговоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Додон рассказал ему о «новом концепте внешней политики» Молдавии: продолжение внедрения соглашений с ЕС при одновременной нормализации отношений с Москвой. Президент Германии приветствовал такой подход, отметив, что «отношения добрососедства [с Россией], открытые и транспарентные, пойдут на пользу молдавскому народу».

Штайнмайер добавил, что недавняя смена власти в Молдавии и то, как было создано новое парламентское большинство, «доказывает существование международного консенсуса в отношении Молдавии между великими мировыми силами». Он также заявил, что это «вселяет оптимизм», что такой же консенсус может быть и в «разрешении приднестровского вопроса».

Президент Германии пригласил Додона посетить Берлин после осенних местных выборов в Молдавии.

Напомним, в прошлый раз о международном консенсусе в вопросе разрешения «приднестровского вопроса» говорилось в 2010 году. Тогда в меморандуме, подписанном по итогам состоявшейся 5 июня 2010 года в Мезеберге встречи тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель, говорилось о намерении сторон рассмотреть возможность создания комитета Россия — ЕС по вопросам внешней политики и безопасности на министерском уровне, одним из направлений работы которого должно было стать разрешение молдавско-приднестровского конфликта.

Молдавские и румынские СМИ тогда резко раскритиковали данные инициативы, якобы предполагающие разрешение молдавско-приднестровского конфликта путем создания федеративного государства Молдавии и Приднестровья (за которое до недавнего времени ратовал Додон), а ряд российских, включая ИА REGNUM, и приднестровских — за очевидную попытку руководства РФ сдать ПМР в обмен на сомнительные преференции от ЕС.