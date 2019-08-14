Калуга, 14 августа, 2019, 13:59 — ИА Регнум. 14 августа в Калуге открылась ярмарка мёда «Медовый спас», организованная Министерством сельского хозяйства Калужской области, Городской управой Калуги, Калужским союзом пчеловодов и сельскохозяйственным кооперативом «Калужский мёд».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась ярмарка меда

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, до 19 августа у калужан будет возможность попробовать и приобрести продукцию лучших пчеловодов области, а также проконсультироваться по применению мёда в лечебных целях. Более 24 пасечников представили самую разнообразную продукцию: луговой, донниковый, кипрейный и липовый мёд, кроме того в продаже есть воск, пыльца, перга, прополис и многое другое.

Глава городского самоуправление города Калуги Александр Иванов принял участие в открытии ярмарки.

«Проведение подобных фестивалей говорит об успешном развитии сельского хозяйства в Калуге и Калужской области, всё больше продукции местных производителей оказывается на прилавках магазинов областного центра, — заявил он. — Такие ярмарки неизменно вызывают интерес у жителей нашего города. Я выражаю благодарность всем калужским пчеловодам за их плодотворный труд и высококачественную продукцию, которой они обеспечивают калужан».