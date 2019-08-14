Талица, Свердловская область, 14 августа, 2019, 18:59 — ИА Регнум. В Свердловской области администрация Талицы провела ремонт повреждённых участков дорог по улицам 70 лет Октября, Красных Орлов, Уральской и переулку Комсомольскому в городе после того, как по исковому заявлению надзорных органов было вынесено соответствующее постановление суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд

Также были выполнены работы по установке осветительных фонарей на нескольких улицах в посёлке Троицком.

Отметим, что дорожные дефекты были выявлены в ходе совместной инспекции сотрудников прокуратуры и дорожной полиции. Также в ходе прямой линии проведённой надзорными органами была получена жалоба от жителей посёлка Троицкое об отсутствии уличного освещения.

В итоге прокурор направил иск в Талицкий районный суд. Иск был удовлетворён и суд обязал администрацию Талицкого городского округа привести повреждённые участки дорог в Талице в надлежащее состояние, а также установить освещение на улицах Докучаева, Красногвардейской, Лермонтова, Полевой и Садовой в посёлке Троицком.