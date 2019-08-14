Великий Новгород, 14 августа, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Очередной циклон 13 августа принёс сильные осадки в Демянский, Холмский, Пестовский и Валдайский районы Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, больше всего досталось Демянскому району — уровень воды в реке Явонь поднялся на 82 см и к полудню сегодняшнего дня, 14 августа, снизился только на 11 см.

Леонид Евдокимов Демянский район. Новгородская область

На территории подтопленных районов продолжает работать аэромобильная группировка МЧС. Идёт откачка воды, просушка домов и разбор заторов на реках.

В Демянском районе подтоплено 50 приусадебных участков, размыт участок дороги и нет проезда к трём населённым пунктам — в них проживает 13 человек.

В Марёвском районе пока не восстановлен один участок дороги и трубопереезд. Разрушены три деревянных моста и нет проезда к пяти населённым пунктам, в которых проживает 20 человек. К ним можно добраться только пешком, пешеходные переправы налажены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в результате прохождения циклона произошло подтопление Валдайского, Марёвского, Демянского и Окуловского районов Новгородской области. Всего в зоне подтопления находились 27 домов, 136 приусадебных участков, было размыто 15 участков дорог и разрушены четыре моста.

Читайте также: Прокуратура проверит устранение последствий ливня в Новгородской области