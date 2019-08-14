Чебоксары, 14 августа, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. В настоящее время принято более 67% организаций, сообщили ИА REGNUM в минобразования республики.

Школьный класс

По данным министерства, в настоящее время приняты почти 80% школ, около 54% детских садов, 76% учреждений дополнительного образования детей. Полностью завершена приемка образовательных организаций в шести районах.

Отмечается, что приёмка образовательных организаций к началу нового учебного года ведется муниципальными комиссиями и республиканской комиссией с участием представителей Росгвардии, МЧС, ФСБ, МВД, ГИБДД, Ростехнадзора. Проверяется состояние материально-технической базы, закрепленного земельного участка, санитарно-гигиенические условия, готовность пищеблока, транспортное обеспечение.

Всего предстоит принять 825 образовательных организаций. Еще 49 организаций будут приниматься ведомственными комиссиями.