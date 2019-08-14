Берлин, 14 августа, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в развале российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва. Об этом глава германского правительства сказала сегодня, 14 августа, на пресс-конференции в Берлине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

По словам Меркель, у Запада есть доказательства того, что Россия якобы нарушила ДРСМД и именно поэтому договор был расторгнут.

«Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что из-за развала ДРСМД была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе, да и во всем мире. Меркель заверила, что и Европейский союз, и США вместе в рамках военного блока НАТО будут прилагать все усилия, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений. Это задача на следующие годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответственность за развал ДРСМД целиком и полностью лежит на США, которые перестали соблюдать договор несколько лет назад, маскируя свои ракеты средней и меньшей дальности под испытательные изделия, а также вовсю размещая пусковые установки для подобных ракет в Европе.

При этом для прикрытия своих нарушений США стали обвинять Россию в том, что это якобы она нарушает ДРСМД, хотя никаких доказательств этому не было.