Екатеринбург, 14 августа, 2019, 18:38 — ИА Регнум. В преддверии Дня города в Екатеринбурге семь горожанок удостоены почётного звания «Дочь города — дочь России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург.рф Почётное звание «Дочь города — дочь России»

Награждение произошло во время 24-го заседания ассамблеи, учреждённой администрацией Екатеринбурга. В ней традиционно принимают участие женщины, которые вносят немалый вклад в социально-культурное развитие города. К награждению были представлены лауреаты от каждого района Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что семья из Екатеринбурга стала победителем во всероссийском конкурсе «Семья года». Супружеская чета из областного центра заняла первое место в номинации «Золотая семья».