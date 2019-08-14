Челябинск, 14 августа, 2019, 18:29 — ИА Регнум. В Челябинске с 14 августа отменён особый противопожарный режим. Такое распоряжение издала временный мэр города Наталья Котова, сообщает пресс-служба мэрии.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Несмотря на это, жителей города призывают соблюдать в лесах пожарную безопасность. Нельзя разводить костры, бросать непотушенные спички и окурки на землю, выжигать на полянах траву, засорять лес бумагой и другими отходами, оставлять обтирочные материалы, которые пропитаны бензином, маслом и другими горючими веществами, а при охоте применять пыжи из легковоспламеняющихся материалов.

Отметим, особый противопожарный режим был введён с 1 мая. За нарушения ограничений на граждан налагались штрафы в размере от двух до четырёх тысяч рублей. Для юридических лиц штрафы были в 100 раз больше — от 200 тыс. до 400 тыс.