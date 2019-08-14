Донецк, 14 августа, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Число жителей Донецкой Народной Республики, получивших гражданство России в упрощённом порядке, приблизилось к 10 тысячам. Об этом сообщили 14 августа в миграционной службе МВД ДНР.

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«В упрощённом порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9825 человек», — приводит сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».

Напомним, граждане ДНР с середины июня начали получать российские паспорта в соответствии с указом президента России Владимира Путина об упрощённом порядке предоставления гражданства жителям Донбасса.

Для рассмотрения заявок на получение гражданства от указанных категорий лиц установлен трёхмесячный срок, для них также было отменено требование о проживании на территории России не менее пяти лет.