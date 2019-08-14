Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Как стало известно 14 августа, XXIV Петербургский международный экономический форум состоится 3−6 июня 2020 года. Об этом сообщили в Фонде «Росконгресс», который является организатором ПМЭФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники ПМЭФ-2019

«Четвертый год подряд мы наблюдаем беспрецедентный рост количества и уровня представительства участников ПМЭФ — за этот период численность гостей Форума выросла на 60%. Это, безусловно, говорит о статусе Форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики, политики, социальной повестки, вопросов устойчивого развития», — заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Напомним, в ПМЭФ-2019 приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках Форума было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

По мнению Антона Кобякова, в 2020 году ПМЭФ «привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития».