Екатеринбург, 14 августа, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге установлена личность женщины, которая позвонила в дежурные службы и сделала ложное сообщение о минировании бизнес-центра «Небо». Ей оказалась местная жительница, у которой медики диагностировали помутнение рассудка.

Бизнес-центр «Небо». Екатеринбург

Валерий Горелых, уточнив, что женщину опрашивали в ОП № 7, и по просьбе полиции её осмотрели медики, которые и вынесли диагноз. «Женщине, совершившей звонок, скорее всего, предстоит пройти определенный курс лечения и соответствующую проверку», — сообщил изданию Znak руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, уточнив, что женщину опрашивали в ОП № 7, и по просьбе полиции её осмотрели медики, которые и вынесли диагноз.

Он также сообщил, что после звонка сотрудники органов внутренних дел тщательно проверили все помещения в здании, не обнаружив ничего подозрительного. А после завершения проверки бизнес-центр продолжил работу.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл около полудня по местному времени. Поступило тревожное сообщение о том, что здание № 65 по улице Народной Воли заминировано. На место выехали сотрудники силовых ведомств, спасатели и скорая. Из здания эвакуировали порядка 250 человек. К счастью, информация не подтвердилась.

Отметим, что ранее в Екатеринбурге уже происходили случаи ложного минирования зданий. Нередко это делали люди, находящиеся в алкогольном опьянении, что вовсе не освобождает от ответственности за содеянное.