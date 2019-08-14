Симферополь, 14 августа, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Неизвестные провели массированную DDoS-атаку сайтов государственных структур Республики Крым. Об этом 14 августа сообщило управление информационной политики РК.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Атаки были направлены на сайты портала правительства Крыма, приёмной главы республики и ряда других сервисов. На вычислительные мощности центра обработки данных суммарно поступило 16,5 млрд запросов с 1,5 млн разных IP-адресов», — отметили в управлении.

По словам специалистов, последствия хакерской атаки уже устранены. Доступа к данным хакеры получить не смогли.

Напомним, в 2018 году суд приговорил 38-летнего жителя Бахчисарайского района Крыма к ограничению свободы на полтора года за взлом сайта правительства Мордовии.